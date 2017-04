Bond Francia, poco sopra lo zero il rendimento del titolo a cinque anni

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 12:15

La Francia ha collocato due titoli di stato con scadenza a medio termine, per un ammontare di quasi 5,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta prevista (4,5-5,5 miliardi di euro).

Nel dettaglio, il rendimento bond con scadenza a febbraio 2020 resta negativo e pari al -0,32%, rispetto al -0,29% dell’asta di marzo per questo bond. Il titolo è stato emesso per un ammontare di circa 3,43 miliardi di euro, ottenendo richieste per oltre 5,71 miliardi.

Lo stato francese ha emesso anche un bond con scadenza a maggio 2022 per un ammontare di circa 2,07 miliardi di euro, rispetto a una richiesta di oltre 4,07 miliardi. Il rendimento lordo è sceso allo 0,09%, rispetto allo 0,18% dell’asta di marzo.

