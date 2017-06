Bond Francia, collocati 8 miliardi su 4 scadenze

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 12:23

Il Tesoro francese ha comunicato i risultati del collocamento di 4 bond con scadenze febbraio 2020, aprile 2022, maggio 2022 e ottobre 2023.

Del febbraio 2020 sono stati piazzati titoli per 2,4 miliardi contro richieste per 6,36 e un tasso di copertura pari a 2,65. Il rendimento è negativo e pari allo 0,48% dal -0,45% dell'asta precedente per lo stesso titolo.

Dell'aprile 2024 sono stati piazzati titoli per 1,66 miliardi contro richieste per 3,16 e un tasso di copertura pari a 1,9. Il rendimento è stato negativo e pari allo 0,26%.

Del maggio 2022 sono stati collocati titoli per 2,17 miliardi contro richieste per 3,51 e un tasso di copertura pari a 1,62. Il rendimento è stato negativo e pari allo 0,22% dal -0,12% dell'asta precedente per lo stesso titolo.

Dell'ottobre 2023 sono stati collocati titoli per 1,73 miliardi contro richieste per 3,47 e un tasso di copertura pari a 2. Il rendimento è stato negativo e pari allo 0,06%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.