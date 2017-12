Bond Francia, collocati 4 miliardi di 2026, 2029 e 2039

di Mauro Introzzi

7 dic 2017 ore 15:03

La Francia ha collocato tre titoli di stato con scadenza a lungo termine, per un ammontare di circa 4 miliardi di euro, al massimo della forchetta prevista (3-4 miliardi di euro).



Nel dettaglio, del novembre 2026 sono stati collocati titoli per un controvalore pari a circa 2 miliardi, a un tasso medio dello 0,36% e contro richieste per 3,69 miliardi (e quindi un bid to cover di 1,86).



Lo stato francese ha emesso anche un bond con scadenza aprile 2029 per un controvalore di circa 950 milioni di euro, a un tasso medio dello 0,6% e contro richieste per 1,7 miliardi (e quindi un bid to cover di 1,79).



Infine, il rendimento lordo del titolo con scadenza maggio 2039 è stato fissato all'1,27%. La Francia ha offerto bond con questa scadenza per un ammontare di quasi 1,1 miliardi di euro, mentre le richieste sono state di oltre 1,79 miliardi (e quindi un bid to cover di 1,68).

