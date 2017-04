BlackRock batte le attese sui profitti grazie agli ETF

di Mauro Introzzi

19 apr 2017 ore 14:35

BlackRock ha comunicato di aver chiuso lo scorso trimestre con un utile pari a 862 milioni di dollari, o 5,23 dollari per azione, in salita dai 657 milioni, o 3,92 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Battute le attese del consensus, che prevedevano un utile per azione di 4,89 dollari per azione.

In rialzo i ricavi, saliti dall'8% a 2,82 miliardi di dollari ma sotto le attese pari a 2,86 miliardi di dollari.

Decisamente rilevante la raccolta dei capitali del comparto degli ETF di IShares. Quella sui prodotti a lungo termine è stata pari a 64,5 miliardi di dollari, guidata dalla raccolta sui prodotti azionari per 44,6 miliardi di dollari.

