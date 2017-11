Apple batte le attese nel quarto trimestre 2016/2017

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 21:41

Apple ha chiuso il quarto trimestre dell’esercizio 2016/2017 con ricavi per 52,58 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto ai 46,85 miliardi ottenuti nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. I vertici del colosso di Cupertino stimavano ricavi compresi tra i 49 e i 52 miliardi di dollari. Nel trimestre appena concluso le vendite degli iPhone sono salite del 3% a 46,68 milioni di unità, mentre quelle degli iPad sono cresciute dell’11% a 10,33 milioni. Il trimestre si è chiuso con un utile netto di 10,71 miliardi di dollari, in crescita dai 9,01 miliardi del quarto trimestre del 2015/2016. Di conseguenza, l’utile per azione è salito da 1,67 dollari a 2,07 dollari.

Le stime degli analisti indicavano un utile per azione di 1,87 dollari, un fatturato di 50,69 miliardi di dollari e vendite di iPhone per 46 milioni di unità.

Per il trimestre in corso i vertici di Apple prevedono ricavi compresi tra gli 84 e gli 87 miliardi di dollari.

