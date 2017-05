Anche il fintech ha il suo indice (Plus - Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

29 mag 2017 ore 06:49

Plus, l’inserto settimanale del Sole24Ore in edicola lo scorso sabato, descrive l’indice azionario dedicato alle società legate al mondo del fintech. Dallo scorso luglio, negli Usa, è possibile consultare il Kbw - Nasdaq financial technology index (Kftx). Si tratta di un paniere che raccoglie 49 società quotate che, secondo quando scrive Plus “hanno a che fare con il complesso mondo della tecnologia applicata alla finanza”. Dalla sua creazione l’indice registra un progresso del 16%, 4 punti percentuali in meno rispetto a quanto fatto dal Nasdaq.

Le maggiori società dell’indice sono PayPal Holdings, Visa e LendingClub.

