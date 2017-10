Amazon nel mirino Ue. Verso una multa record per evasione fiscale (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano scrive, riprendendo una notizia comparsa sul Financial Times, che dovrebbe arrivare oggi, dalla Commissione Europea, una multa per Amazon per un illegale sistema di vantaggi fiscali di cui la società americana ha goduto per anni quando la sede era in Lussemburgo.

Il Corriere ricorda che la multa ad Amazon sarebbe la quarta su dodici dossier fiscali della Ue: finora i provvedimenti sono stati presi contro Apple (13 miliardi di multa per l’evasione delle tasse in Irlanda con il sistema del double irish), Starbucks in Olanda e Fiat in Lussemburgo.

