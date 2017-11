Allianz, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 08:17

Allianz ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 5,38 miliardi di euro, in aumento del 4,9% rispetto ai 5,13 miliardi contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato operativo è salito a 8,34 miliardi di euro, in miglioramento del 3,5% rispetto agli 8,06 miliardi dei primi nove mesi del 2016. I ricavi operativi sono cresciuti del 2,2%, passando da 92,4 miliardi a 94,5 miliardi di euro.

Nel solo terzo trimestre l’utile netto è sceso del 17,3% a 1,57 miliardi di euro, mentre i ricavi operativi sono aumentati del 2,1% a 28,3 miliardi.

A fine settembre il margine di solvibilità, che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative, era salito al 227% dal 218% di inizio anno. Sempre a fine settembre il totale di masse gestite era pari a 1.413 miliardi di euro.

Per l’intero 2017 il management della compagnia assicurativa prevede di raggiungere un risultato operativo nella parte alta della forchetta compresa tra i 10,3 miliardi e gli 11,3 miliardi di euro.

