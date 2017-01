Alibaba: balzo dei ricavi (+54%)

di Mauro Introzzi

24 gen 2017 ore 15:01

Alibaba ha chiuso il terzo trimestre fiscale con un balzo degli utili, saliti del 54% su base annua a quota 53,25 miliardi di yuan (o 7,7 miliardi di dollari). Nel periodo è ricompreso il cosiddetto Singles Day, l'11 novembre, in cui il colosso dell'ecommerce ha visto i suoi vendor vendere per 120,7 miliardi di yuan, il 32% in più rispetto a quanto fatto nel 2015.

Gli utili sono arrivati così a 17,86 miliardi di yuan, o 2,57 miliardi di dollari (1 dollari per azione), in salita dai 12,5 miliardi di yuan di 12 mesi prima. Depurando i conti dalle componenti non ricorrenti l'utile è arrivato a 9,02 yuan, 1,3 dollari per azione.

Battute le attese degli analisti che prevedevano utili a 7,72 yuan per azione e un fatturato pari a 50,1 miliardi.

