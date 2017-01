Alcoa, si riduce la perdita nel quarto trimestre 2016

di Edoardo Fagnani

25 gen 2017 ore 07:19

Alcoa ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con ricavi per 2,54 miliardi di dollari, in aumento del 3,5% rispetto ai 2,45 miliardi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il trimestre si è chiuso con una perdita netta di 125 milioni di dollari, risultato che si confronta con il rosso di 826 milioni del quarto trimestre del 2015. La perdita per azione è stata di 0,68 dollari. Escludendo le voci straordinarie, Alcoa avrebbe registrato un utile per azione di 0,14 dollari.

Le stime degli analisti indicavano un utile per azione (escluse le voci straordinarie) di 0,19 dollari e ricavi per 2,46 miliardi.

Per l’intero 2017 i vertici di Alcoa prevedono una crescita del 4% della domanda di alluminio.

