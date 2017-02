ABN Amro, i risultati del 2016. Dividendo 2017 di 0,84 euro

di Edoardo Fagnani

ABN Amro ha chiuso il 2016 con un utile netto di 1,81 miliardi di euro, in flessione del 6% rispetto agli 1,92 miliardi contabilizzati nell’esercizio precedente; escludendo le voci straordinarie il risultato finale sarebbe stato positivo per 2,08 miliardi. In leggera crescita i proventi operativi, che sono saliti da 8,46 miliardi a 8,59 miliardi di euro (+2%). Nel solo quarto trimestre l’utile netto è balzato del 23%, passando da 272 milioni a 333 milioni di euro.

A fine 2016 il Common equity Tier 1, era salito al 17%, mentre le attività ponderate per il rischio erano apri a 104,22 miliardi di euro.

Il management ha proposto di distribuire un dividendo complessivo di 0,84 euro per azione (comprensivo dell’acconto di 0,4 euro), equivalente al 45% dell’utile netto realizzato. L’intenzione del management è quella di aumentare al 50% il pay-out nel prossimo esercizio.

