3M batte le attese

di Mauro Introzzi

25 apr 2017 ore 15:07

3M ha comunicato di aver chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile pari a 1,32 miliardi di dollari, o 2,16 dollari per azione, in calo dagli 1,28 miliardi di dollari, o 2,05 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione atteso dagli analisti era pari a 2,07 dollari. I ricavi sono saliti a 7,69 miliardi dai 7,41 miliardi dell'anno precedente e oltre i 7,49 miliardi attesi dagli analisti.

I vertici del gruppo hanno alzato le stime sull'intero 2017.

