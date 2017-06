3 bond Apple da tenere in considerazione

Rating AA+, notevole liquidità e possibilità di rimborso a medio termine: ci sono emissioni della società americana che meritano la massima attenzione. Ecco quali sono

9 giu 2017 ore 10:16

A cura di Lorenzo Raffo



Ci sono almeno 3 bond dell’emittente statunitense Apple che meritano l’attenzione di qualsiasi investitore. Ecco perché.

Rating dell’emittente: AA+ (equivalente a quello del governativo Usa).

La diversificazione dei bond Apple è amplissima (quasi una settantina), di cui non pochi quotati su Tlx e con scambi soddisfacenti.

La società, che è liquidissima, con ben 260 miliardi di dollari in contanti, di cui il 90% detenuto all’estero, attende i provvedimenti promessi dalla Presidenza Trump per agevolare il rientro dei capitali. Quando ciò avverrà è probabile che parte dei bond Apple – finora utilizzati per “buyback” e distribuzione di dividendi – sarà rimborsata. Acquisti sotto la pari potrebbero comportare quindi più o meno significative plusvalenze in conto capitale.

La presenza di emissioni a tasso variabile e a tasso fisso consente passaggi da una all’altra struttura in funzione dell’andamento della politica monetaria.

Questi i bond Apple che meritano una segnalazione:

Bond Apple tasso variabile 2019

Denominazione Apple Tv 06mg19 Isin US037833AP55 Valuta Usd Taglio 2.000 Scadenza 6/5/2019 Struttura Tasso variabile Libor 3 mesi + 0,30% Cedola in corso 1,479% Mercato quotazione Tlx Liquidità Elevata Quotazione 100,6

Bond Apple tasso variabile 2022

Denominazione Apple Tv 11mg22 Isin US037833CP38 Valuta Usd Taglio 2.000 Scadenza 11/5/2022 Struttura Tasso variabile Libor 3 mesi + 0,35% Cedola in corso 1,532% Mercato quotazione Tlx Liquidità Media Quotazione 100,3

Bond Apple tasso fisso 2046

Denominazione Apple 3,85% Call 04ag46 Isin US037833CD08 Valuta Usd Taglio 2.000 Scadenza 3/8/2046 Struttura Tasso fisso Cedola in corso 3,85% Mercato quotazione Tlx Liquidità Elevata Quotazione 99,7

