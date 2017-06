Usa, vendite al dettaglio: -0,3% in maggio

di Marco Delugan

14 giu 2017 ore 15:07

In maggio le vendite al dettaglio sono calate dello 0,3%, la flessione maggiore degli ultimi 16 mesi. Gran parte della flessione è dovuta alla discesa del prezzo della benzina (le vendite vengono calcolate al prezzo di mercato e non in termini reali) e alla diminuzione delle vendite di auto.



Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Le attese degli analisti erano per vendite stabili su base mensile.



Escludendo benzina e auto, le vendite al dettaglio sono rimaste stabili.



Ma su un periodo più lungo le vendite continuano a crescere. Nei primi cinque mesi del 2017, infatti, le vendite risultano in crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2016.

