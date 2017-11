Usa, vendite case esistenti: 5,48 milioni (in crescita) in ottobre

di Marco Delugan

21 nov 2017 ore 16:25

Le vendite di case esistenti sono salite a 5,48 milioni (dato annualizzato) in ottobre. Lo ha comunicato oggi la associazione nazionale degli agenti immobiliari. Le vendite di settembre sono state riviste al ribasso da 5,39 a 5,37 milioni.



Le attese degli analisti erano per 5,45.



Il prezzo mediano è salito a 247.000 dollari, il 68esimo mese consecutivo di crescita a/a.



Al ritmo attuale di crescita, ci vorrebbero 3,9 mesi per esaurire l’attuale scorta di case vendibili. Nello stesso mese del 2016 i mesi erano 4,4.



Secondo gli analisti, in un mercato equilibrato il tempo di esaurimento delle scorte dovrebbe essere di sei mesi.

