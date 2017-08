Usa, vendita nuove case: -9,4% in luglio

di Marco Delugan

23 ago 2017 ore 16:21

Le vendite di case nuove sono scese in luglio a 571mila (dato annualizzato), il 9,4% in meno rispetto al mese precedente, e l’8,9% in meno rispetto al mese di luglio del 2016. E’ anche il livello più basso degli ultimi 7 mesi.



Le attese degli analisti erano per 608mila.



Il prezzo mediano di vendita è stato in luglio di 313.700 dollari, il 6,3% rispetto a 12 mesi fa.



Il livello delle scorte è salito: al ritmo attuale di vendita ci vorrebbero 5,7 mesi per esaurirle, uno dei dati più alti degli ultimi due anni.



Nei primi sette mesi del 2017, le vendite risultano complessivamente in crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2016.

