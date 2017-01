Usa, sussidi disoccupazione: nuove richieste (in calo) a 235mila

di Marco Delugan

5 gen 2017 ore 14:46

Le nuove richieste di sussidi per la disoccupazione sono state 235mila nella settimana che si è conclusa il 31 dicembre, 28mila in meno rispetto alla settimana precedente. E molto vicino al minimo degli ultimi 43 anni.



Il dato precedente era di 263mila (dato rivisto).



Il dato settimanale medio del 2016 è di 262mila nuove richieste, il più basso dal 1973.



La media mobile mensile è scesa a 256.750 (-5.750).



Le richieste continuative, che rappresentano il totale degli americani assistiti dai sussidi, sono invece salute a 2,11 milioni, 16mila in più rispetto al dato precedente.



Le nuove richieste riflettono l’andamento dei licenziamenti, le richieste continuative quello delle assunzioni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.