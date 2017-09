Usa, sussidi disoccupazione: l’uragano Harvey fa salire le nuove richieste

di Marco Delugan

7 set 2017 ore 14:51

I danni provocati dall’uragano Harvey hanno lasciato senza lavoro molti americani. E così le nuove richieste di sussidi per la disoccupazione sono salite a 298mila, il livello più alto dalla primavera del 2015.



Le attese degli analisti erano per 242mila nuove richieste.



Rispetto alla settimana precedente, le nuove richieste sono aumentate di 62mila unità, l’incremento maggiore dal novembre del 2012.



Le nuove richieste potrebbero restare alte per le conseguenze dell’uragano, specialmente se anche l’uragano Irma dovesse colpire la costa est del paese.



La media mobile a quattro settimane è salita a 250.250, 13.500 unità in più rispetto al dato precedente.



Nonostante i danni provocati dall’uragano Harvey, le nuove richieste sotto rimaste sotto quota 300mila.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.