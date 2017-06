Usa, sussidi disoccupazione: 248mila (+13mila) nuove richieste al 27 maggio

di Marco Delugan

1 giu 2017 ore 14:48

Nella settimana che si è conclusa il 27 maggio, le nuove richieste di sussidi per la disoccupazione sono state 248mila, 13mila in più rispetto alla settimana precedente. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro.



Le attese degli analisti erano per 239mila.



La media mobile a quattro settimane, considerata un indicatore più affidabile del vero trend delle nuove richieste, è salito a 238mila unità, 2.500 in più rispetto al dato precedente (il minimo degli ultimi 44 anni).



Le nuove richieste sono da 117 settimane consecutive sotto quota 300mila, la serie più lunga dai primi anni ’70.



Le richieste continuative sono scese a 1,92 milioni, 9mila in meno rispetto al dato precedente. E sono sotto quota 2 milioni da sette settimane consecutive. Le richieste continuative rappresentano il totale degli americani assistiti dai sussidi.

