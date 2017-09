Usa, sussidi disoccupazione: nuove richieste (in calo) a 259mila al 16 settembre

di Marco Delugan

21 set 2017 ore 15:09

Le nuove richieste di sussidi per la disoccupazione sono state 259mila nella settimana che si è conclusa il 16 settembre, 23mila in meno rispetto alla settimana precedente. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro.



Le attese degli analisti erano per 302mila nuove richieste.



Dopo l’impennata registrata nella prima parte del mese, dovuta ai danni provocati dall’uragano Harvey, le nuove richieste stanno quindi tornando ai livelli tipici degli ultimi due anni. E’ possibile che le nuove richieste vengano di nuovo spinte verso l’alto a causa dei danni provocati dal successivo uragano Maria che ha colpito Porto Rico (territorio non incorporato degli Stati Uniti).



La media mobile mensile delle nuove richieste è salita a 268.750 (+6mila).



Il totale degli americani assistiti dai sussidi per la disoccupazione è aumentato di 44mila unità, salendo a quota 1,98 milioni.

