Usa, spese per costruzioni: novembre ai massimi degli ultimi 10 anni

di Marco Delugan

3 gen 2017 ore 16:25

In novembre le spese per costruzioni sono aumentate dello 0,9% rispetto al mese precedente. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio. E’ il sesto incremento negli ultimi 7 mesi.



Le attese degli analisti erano per una crescita dello 0,6%. In ottobre le spese per costruzioni erano aumentate dello 0,6% (dato rivisto da una precedente stima di +0,5%).



In termini assoluti, le spese per costruzioni sono state in novembre di 1,18 trilioni di dollari, il 4,1% in più rispetto allo stesso mese del 2015, e il livello più alto degli ultimi 10 anni.



Le spese private sono aumentate dell’1%, quello pubbliche dello 0,8%.

