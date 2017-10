Usa, spesa per costruzioni: +0,5% in agosto

di Marco Delugan

2 ott 2017 ore 16:21

La spesa per costruzioni è salita dello 0,5% in agosto. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio. Le attese degli analisti erano per un incremento dello 0,4%.



La spesa per costruzioni private è cresciuta dello 0,4%. La spesa pubblica è salita dello 0,7%, trainata dall’edilizia scolastica, che ha fatto registrare un incremento del 3,5%.



La spesa per costruzioni residenziali è aumentata dello 0,5% su base mensile, e dell’11,3% su base annua.

