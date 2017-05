Usa, spesa consumatori: +0,4% in aprile

di Marco Delugan

30 mag 2017 ore 14:50

La spesa dei consumatori è salita dello 0,4% in aprile, l’incremento maggiore dal mese di dicembre 2016. Il risultato è in linea con le attese degli analisti. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Anche i redditi sono cresciuti dello 0,4%.



In gennaio e febbraio, le spese erano aumentate dello 0,1%, in marzo dello 0,3%. I consumi rappresentano circa i due terzi del Pil Usa. Alla loro debolezza ha corrisposto una crescita lenta del prodotto interno lordo nel primo trimestre 2017.



La ripresa di aprile fa sperare in un’accelerazione della crescita economica nel secondo trimestre, prevista dagli economisti al 3%.



L’indice dei prezzi PCE è salito dello 0,2% su base mensile e dell’1,7% su base annua.



L’indice PCE core, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari e di quelli energetici, è salito dello 0,2% su base mensile e dell’1,5% su base annua. In febbraio e marzo l’indice era cresciuto a/a rispettivamente dell’1,8% e dell’1,6%.

