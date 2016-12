Usa: redditi stabili, spese +0,2%

di Redazione Soldionline

22 dic 2016 ore 16:20

In novembre i redditi degli americani sono rimasti stabili e spese sono cresciute dello 0,2%. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Le attese degli analisti erano per un incremento dello 0,3% per entrambe le misure.



I prezzi al consumo, misurati dall’indice PCE, sono rimasti stabili. Mentre gli analisti avevano previsto una crescita dello 0,1%.



Negli ultimi 12 mesi, i prezzi al consumo sono cresciuti dell’1,4%. L’indice core, che esclude i prezzi di alimentari ed energia, è salito dell’1,6%.



L’indice PCE core è il più seguito dalla Federal Reserve per monitorare l’andamento dei prezzi al consumo. Pe questa misura l’obiettivo della Banca Centrale americana è il 2%, che appare ancora lontano.



Il tasso di risparmio è sceso al 5,5% dal precedente 5,7%.

