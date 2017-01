Usa, rapporto Adp: 153mila nuovi occupati in dicembre

di Marco Delugan

5 gen 2017 ore 14:24

Rallenta la crescita occupazionale del settore privato. In dicembre, infatti, secondo il rapporto Adp i nuovi occupati sono stati 153mila. In novembre erano stati 215mila.



La crescita di dicembre è stata anche inferiore alle aspettative (+172mila).



Andamento opposto per i due principali settori: nei servizi sono stati creati 169mila nuovi posti di lavoro, nella produzione di beni ne sono stati invece persi 16mila.

