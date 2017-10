Usa, produzione industriale: +0,3% in settembre

di Marco Delugan

17 ott 2017 ore 15:24

La produzione industriale è cresciuta dello 0,3% in settembre, in linea con le attese degli analisti. E il livello di utilizzo della capacità produttiva è salito a 76% dal precedente 75,8%.



L’andamento della produzione in luglio è stata rivista a -0,1% dalla pr4ecedente stima di + 0,4%. Mentre il declino di agosto è stato ridotto a -0,7% da -0,9%.



Il settore manifatturiero è cresciuto dello 0,1%, quello estrattivo dello 0,4% e quello delle utility dell’1,5%.

