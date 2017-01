Usa, produzione industriale: +0,8% in dicembre

di Marco Delugan

18 gen 2017

La produzione industriale è aumentata dello 0,8% in dicembre, l’incremento maggiore dal mese di novembre del 2014. Lo ha comunicato oggi la Federal Reserve.



Le attese degli analisti erano per una crescita leggermente maggiore, dello 0,9%.



Il livello di utilizzo della capacità produttiva è salito al 75,5%. In novembre era al 74,9%.



In novembre la produzione industriale era scesa dello 0,7% (dato rivisto).



L’output delle utility è aumentato del 6,6%, quello della manifattura dello 0,2%, e quello delle miniere è rimasto stabile.



Rispetto allo stesso mese del 2015, la produzione industriale risulta in crescita dello 0,5%.



Nel quarto trimestre del 2016, la produzione industriale è aumentata dello 0,7%, nel terzo era cresciuta dello 0,3%.

