Usa, produttività invariata nel primo trimestre 2017

di Marco Delugan

5 giu 2017 ore 14:44

Nel primo trimestre del 2017 la produttività delle aziende Usa è rimasta invariata. Meglio di quanto precedentemente stimato (-0,6%), ma comunque non un dato entusiasmante.



Rispetto alla prima stima è aumentato l’output, salito da +1,0% a +1,7%.



E le ore lavorate sono passate da +1,6% a +1,7%.



In questa seconda stima, il costo unitario del lavoro risulta in crescita del 2,2%, contro il precedente +3,0%. Segno dello sforzo delle imprese di contenere i costi nonostante la progressiva riduzione dell’offerta di lavoro qualificato dovuta alla crescita dell’occupazione.

