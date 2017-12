Usa, produttività del lavoro: +3% nel terzo trimestre 2017

di Marco Delugan

6 dic 2017 ore 14:57

La produttività del lavoro Usa è aumentata del 3% nel terzo trimestre del 2017, l’incremento maggiore degli ultimi tre anni. E’ questo il risultato della prima revisione operata dal governo, che conferma il risultato del rapporto originario.



Le attese degli analisti erano per un incremento del 3,3%.



L’output risulta adesso in crescita del 4,1% (+3,8% il dato precedente), e le ore lavorate dell’1,1% (+0,8% il dato precedente).



I compensi orari sono saliti del 2,7% invece del 3,5%. Il compenso unitario del lavoro risulta adesso in calo dello 0,2% contro la prima stima di una crescita dello 0,5%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.