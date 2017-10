Usa, prezzi alla produzione: +0,4% in settembre

di Marco Delugan

12 ott 2017 ore 14:38

In linea con le attese degli analisti, l’indice dei prezzi alla produzione è salito dello 0,4% in settembre. La sua componente core, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari e di quelli energetici, è invece salito di un più modesto 0,2%.



Su base annua, l’indice complessivo risulta in crescita del 2,6%, il livello più alto dal mese di febbraio del 2001.



Gran parte dell’incremento dei prezzi alla produzione è dovuto alla crescita del prezzo della benzina che ha seguito la chiusura di diverse raffinerie danneggiate dall’uragano Harvey.

