di Marco Delugan

13 gen 2017 ore 17:40

In dicembre i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3%. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro.



Il risultato è in linea con le attese degli analisti.



Negli ultimi 12 mesi, i prezzi alla produzione sono cresciuti dell’1,6%. E’ la crescita più forte dal mese di settembre del 2014. Escludendo alimentari ed energia, i prezzi risultano in crescita dell’1,7%.

