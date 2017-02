Usa, prezzi all’importazione: +0,4% in gennaio

di Marco Delugan

10 feb 2017 ore 14:42

L’indice dei prezzi all’importazione è salito in gennaio dello 0,4%. E’ il terzo incremento negli ultimi quattro mesi.



In dicembre l’incremento era stato dello 0,5%.



Su base annua i prezzi all’importazione risultano in crescita del 3,7%.



Escludendo il prezzo dei carburanti, i prezzi all’importazione risultano invece in calo dello 0,2%, e stabili negli ultimi 12 mesi.



I prezzi dei prodotti esportati sono aumentati in gennaio dello 0,1%. Su base annua, i prezzi all’esportazione risultano in crescita del 2,3%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.