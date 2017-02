Usa, prezzi al consumo: +0,6% in gennaio

di Marco Delugan

15 feb 2017 ore 14:59

L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,6% in gennaio, l’incremento maggiore degli ultimi quattro anni. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro.



Le attese degli analisti erano per una crescita dello 0,3%.



Circa metà dell’inflazione di gennaio è dovuta all’aumento del prezzo della benzina.



Su base annua, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 2,5%, l’incremento maggiore degli ultimi 5 anni.



Escludendo i prezzi dei prodotti alimentari e di quelli energetici, elaborando così l’indice “core”, i prezzi risultano in crescita dello 0,3% su base mensile e del 2,3% su base annua.



La recente dinamica dei prezzi comincia ad avvicinarsi all’obiettivo della Fed, e cioè a una crescita dei prezzi “core” tra 2 e il 2,5%. E questo potrebbe aumentare le probabilità di futuri incrementi dei tassi di interesse da parte della banca centrale americana.

