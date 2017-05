Usa, Pmi Chicago scende a 55,2 in maggio

di Marco Delugan

31 mag 2017 ore 16:26

L’indice Pmi di Chicago è sceso a 55,2 punti in maggio dai 58,3 di aprile (il massimo degli ultimi 28 mesi). E’ il livello più basso dal mese di gennaio.



Letture superiori a 50 segnalano il miglioramento della situazione economica rispetto al mese precedente.



L’indice era cresciuto durante la prima parte dell’anno sulla scia dell’ottimismo per l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti, e delle promesse da lui fatte in campagna elettorale di provvedimenti a favore dell’economia privata.



Ma il passo incerto che la nuova amministrazione ha finora dimostrato sembra aver ridotto le aspettative delle imprese manifatturiere dell’area.



Secondo Shaily Mittal di MNI Indicators, negli ultimi tre mese l’attività economica dell’area è a livelli più alti rispetto allo stesso periodo del 2016.

