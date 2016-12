Usa, ordini beni durevoli: -4,6% in novembre

di Marco Delugan

22 dic 2016 ore 14:42

Gli ordini di beni durevoli sono calati del 4,6% in novembre. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Le attese degli analisti erano per una discesa del 4,5%.



In ottobre gli ordini di beni durevoli erano aumentati del 4,8%.



Gran parte della flessione di novembre è dovuta alla diminuzione degli ordini di aerei civili, crollati del 73,5%. Che in ottobre erano cresciuti del 94,6%.



Escludendo il settore dei trasporti, gli ordini di beni durevoli risultano in crescita dello 0,5%.



Gli ordini “core” di beni capitali – considerati una buona stima degli investimenti delle aziende private – sono aumentati dello 0,9%, l’incremento maggiore dall’ultimo mese di agosto.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.