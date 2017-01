Usa, ordini beni durevoli: -0,4% in dicembre

di Marco Delugan

27 gen 2017 ore 15:00

I nuovi ordini di beni durevoli sono diminuiti dello 0,4% in dicembre. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Le attese degli analisti erano per una crescita del 2,2%.



Gran parte della flessione è dovuta alla diminuzione degli ordini da parte del ministero della difesa.



Altri segmenti dell’economia Usa sono andati bene. Come ad esempio quello delle auto, i cui ordini sono aumentati del 2%. O quello degli aerei commerciali, i cui ordini sono balzati del 42%.



Escludendo il settore dei trasporti, gli ordini di beni durevoli sono cresciuti dello 0,5% in dicembre. E il sesto mese consecutivo di crescita per questo indice.



Gli ordini “core” di beni capitali, considerati una buona stima degli investimenti aziendali, sono aumentati dello 0,8%. Per l’intero 2016, questa misura è calata del 3,4%, uno dei motivi per cui l’economia Usa è cresciuta poco.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.