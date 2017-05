Usa, ordini beni durevoli: -0,7% in aprile

di Marco Delugan

26 mag 2017 ore 15:08

Gli ordini di beni durevoli sono calati dello 0,7% in aprile. Le attese degli analisti erano per un declino ancora maggiore, dell’1%. L’andamento di marzo è stato rivisto al rialzo a +2,3% dalla precedente stima di +1,7%



La flessione è avvenuta dopo quattro mesi consecutivi di crescita.



In aprile, gli ordini di aerei commerciali sono calati del 9,2%, mentre quelli delle auto sono saliti dello 0,3%.



Escludendo aerei e auto, gli ordini di beni durevoli risultano in calo dello 0,4%.



Gli ordini “core” di beni capitali, considerati una buona stima degli investimenti aziendali, sono rimasti stabili rispetto al mese precedente.

