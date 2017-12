Usa, occupati Adp: +190mila in novembre

di Marco Delugan

In novembre il settore privato dell’economia Usa ha creato 190mila nuovi posti di lavoro. Lo ha comunicato oggi Automatic Data Processing. Le attese degli analisti erano per 180mila.



In ottobre i nuovi posti di lavoro erano stati 235mila.



Le piccole imprese hanno generato 50mila nuovi posti di lavoro, quelle medie 99mila e quelle grandi 41mila.



La maggior parte dei nuovi lavori è stata creata dal settore dei servizi (155mila). Quello della produzione di beni ne ha aggiunti 36mila, di cui 40mila nel settore manifatturiero. Nel settore estrattivo l’occupazione è rimasta stabile, quello delle costruzioni ha invece perso 4mila occupati.

