Usa, occupati ADP: +253mila in maggio

di Marco Delugan

1 giu 2017 ore 14:33

Il settore privato dell’economia Usa ha creato 253mila nuovi posti di lavoro in maggio. Lo ha comunicato oggi ADP. Le attese degli analisti erano per 170mila.



La crescita di aprile è stata rivista a +170mila dalla prima stima di +177mila.



In maggio, dei 253mila nuovi posti di lavoro, 205mila sono stati creati dal settore dei servizi, 48mila nella produzione di beni; 83mila nelle piccole imprese (1-49), 113mila nelle medie imprese (50-499) e 57mila nelle grandi imprese (più di 500).

