Usa, Markit Pmi: l’economia Usa sta perdendo forza?

di Marco Delugan

21 apr 2017 ore 16:32

Aprile, la lettura flash dell’indice Pmi elaborato da Markit Economics per il mese in corso dice che l’economia Usa sta rallentando.



L’indice manifatturiero è sceso a 52,8 da 53,3. Quello dei servizi a 52,5 da 52,8.



In entrambi i casi è il livello più basso degli ultimi 7 mesi.



Letture sopra 50 segnalano che il settore monitorato è in fase di espansione.



Secondo Chris Williamson, capo economista presso IHS Markit, questi ultimi dati suggeriscono che l’economia Usa, anche se ancora in crescita, sta perdendo forza.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.