Usa, leading indicator in calo (-0,2%) in settembre

di Marco Delugan

19 ott 2017 ore 16:24

L’indice guida dell’economia Usa è sceso dello 0,2% in settembre. E’ la prima flessione negli ultimi 12 mesi. Il leading index risulta da una media ponderata di altri 10 indicatori macroeconomici, e serve a prevedere l’andamento del ciclo economico Usa.



Secondo Ataman Ozyildirim del Conference Board, l’istituto di ricerca che elabora l’indice, la flessione dell’indice è dovuta soprattutto all’impatto negativo dei recenti uragani.



A pesare sull’indice sono stati infatti la minore attività edilizia nel sud degli Stati Uniti e la crescita delle richieste di sussidi per la disoccupazione nelle aree colpite dagli uragani. Entrambi fenomeni in via di assorbimento da parte dell’economia Usa.

