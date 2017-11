Usa, ISM non manifatturiero (in crescita) a 60,1 punti in ottobre

di Marco Delugan

3 nov 2017 ore 15:04

L’indice ISM per i settori non manifatturieri è salito in ottobre a 60,1 punti dai 59,8 di settembre. Lo ha comunicato oggi l’Institute for Supply Management. E’ il livello più alto dal mese di agosto del 2005.



Le attese degli analisti erano per 58,1 punti. Ogni lettura che supera i 50 punti segnala il progresso delle condizioni economiche del settore.



Gli indici dei nuovi ordini e della produzione sono entrambi saliti oltre i 62 punti.

