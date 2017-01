Usa, ISM non manifatturiero ai massimi degli ultimi 12 mesi

di Marco Delugan

5 gen 2017 ore 16:12

L’indice ISM dei settori non manifatturieri ha totalizzato 57,2 punti in dicembre, il livello più alto degli ultimi 12 mesi. Il risultato è in linea con le attese degli analisti (57,1).



Letture sopra 50 segnalano l’espansione dell’attività produttiva.



L’indice dei nuovi ordini è salito a 61,6 punti dai 57 di novembre.



L’indice dell’occupazione è invece sceso, rimanendo comunque in territorio positivo: 53,8 in dicembre contro i 58,2 di novembre.

