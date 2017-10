Usa, Ism manifatturiero a 60,8 punti in settembre

di Marco Delugan

2 ott 2017 ore 16:41

L’indice ISM per il settore manifatturiero è salito a 60,8 punti in settembre dai 58,8 di agosto. Lo ha comunicato oggi l’Institute for Supply Management, che lo elabora.



Letture superiori a 50 segnalano il miglioramento delle condizioni economiche del settore rispetto al mese precedente.



Le attese degli analisti erano per 58,1.



Il dato di settembre (60,8) è il più alto dal 2004.



L’indice dei nuovi ordini è salito a 64,6 (+4,3); quello dell’occupazione a 60,3, il livello più alto dal 2011.



In settembre, diciassette dei diciotto settori manifatturieri monitorati sono cresciuti.

