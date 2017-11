Usa, indice guida: +1,2% in ottobre

di Marco Delugan

20 nov 2017

L’indice guida dell’economia Usa (Leading indicator) è salito dell’1,2% in ottobre. Lo ha comunicato oggi il Conference Board, che lo elabora.



In settembre l’indice era salito dello 0,1%.



Il Leading Indicator risulta dalla media ponderata di altri 10 indicatori macroeconomici ed è stato definito per segnalare i punti di svolta del ciclo economico Usa.



Tutte le componenti dell’indice sono cresciute. E in particolare sono diminuiti i licenziamenti e aumentate le assunzioni, sono salite le quotazioni azionarie ed è cresciuto il mercato immobiliare.



Secondo gli economisti del Conference Board, l’incremento del Leading Index suggerisce che la crescita economica Usa possa continuare almeno fino ai primi mesi del prossimo anno.

