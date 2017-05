di Marco Delugan

18 mag 2017 ore 14:59

L’indice della Fed di Philadelphia è salito a 38,8 punti in maggio dai 22 di aprile. Ben sopra le attese degli analisti: 19,6 punti.



L’indice dei nuovi ordini è leggermente sceso, ma rimane a livelli storicamente alti: 25,4 vs 27,4. Mentre sembra attenuarsi la pressione inflativa. Gli indici occupazionali sono ancora in territorio positivo.

