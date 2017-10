Usa, indice Empire State a 30,2 punti in ottobre

di Marco Delugan

16 ott 2017 ore 16:11

L’indice Empire State, che monitora l’andamento del settore manifatturiero dell’area di New York, è salito in ottobre a 30,2 punti, dai 24,4 di settembre. Ogni lettura superiore a zero segnala l’espansione dell’attività economica.



Le attese degli analisti erano per 20 punti.



Tra le componenti principali dell’indice, da notare la crescita delle spedizioni (27,5 vs 16,2) e dell’occupazione (15,6 vs 10,6). Cala invece l’indice dei nuovi ordini: 18 punti in ottobre contro i 24,9 di settembre.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.