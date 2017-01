Usa, indice Empire State (in calo) a 6,5 punti in gennaio

di Marco Delugan

17 gen 2017

L’indice Empire State, che monitora l’andamento del settore manifatturiero nell’area di New York, è sceso a 6,5 punti in gennaio, dopo aver raggiunto lo scorso dicembre il massimo degli ultimi 8 mesi a 7,6.



Letture superiori a zero segnalano l’espansione dell’attività del settore rispetto al mese precedente. Più alto è il numero, e più sono le aziende che hanno sperimentato crescita piuttosto che contrazione.



Le attese degli analisti erano per 9 punti.



L’indice dei nuovi ordini è sceso a 3,1 punti dai precedenti 10,4. Quello delle spedizioni è passato da 8,6 a 7,3.



Gli indici dell’occupazione sono rimasti in territori negativi.



L’indice delle aspettative a sei mesi è invece rimasto a 49,7.

