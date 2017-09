Usa, fiducia costruttori edili: indice NAHB (in calo) a 64 punti in settembre

di Marco Delugan

18 set 2017 ore 16:12

In settembre l’indice NAHB (National Association of Home Builder), che misura la fiducia dei costruttori edili, è sceso a 64 punti, tre in meno rispetto al mese precedente. Il livello di agosto è stato rivisto al ribasso, da 68 a 67 punti.



Letture superiori a 50 indicano comunque una visione positiva delle prospettive del mercato immobiliare.



A pesare sulle aspettative dei costruttori sono state le preoccupazioni sulla possibile scarsità di manodopera qualificata e la crescita del costo dei materiali.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.