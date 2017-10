di Marco Delugan

17 ott 2017 ore 16:26

L’associazione nazionale dei costruttori edili è salito in ottobre a 68 punti, il livello più alto dal mese di maggio di quest’anno. Lo ha comunicato oggi la National Association of Home Builder (NAHB).



Le attese degli analisti erano per 64 punti. Risultati sopra 50 segnalano il miglioramento della fiducia nelle prospettive del mercato edilizio.

